У Японії пролунав вибух під час виступу прем'єра: подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK .

За попередніми даними, Кишида не постраждав. Повідомляється, що вибух стався у місті Вакаяма на півдні Японії, коли прем'єр-міністр Японії розпочав свою промову. Правоохоронці оперативно евакуювали людей із місця події. Невідомо, чи постраждав хтось унаслідок вибуху.

Поки достеменно невідомо, що саме вибухнуло. Як пише Kyodo, йдеться про предмет, який схожий на димову шашку, або невелику трубу. Згідно з коментарями очевидців, людина, що кинула предмет, затримана.

Прем'єр сховався в поліцейській дільниці, звідки вже вийшов після затримання передбачуваного винуватця події. Після інциденту, Кішида переніс місце свого публічного виступу з порту Вакаями на міський вокзал.