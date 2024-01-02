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В Японии при посадке загорелся самолет с почти 400 пассажирами на борту (видео)

Токио, Япония, Вторник 02 января 2024 14:07
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В Японии при посадке загорелся самолет с почти 400 пассажирами на борту (видео) Фото: в Японии при посадке загорелся самолет с почти 400 пассажирами на борту (twitter.com/aviationbrk)
Автор: Татьяна Степанова

В аэропорту Токио самолет авиакомпании Japan Airlines вспыхнул во время посадки. Судно столкнулось с самолетом береговой охраны. Почти 400 пассажиров и экипаж, находившиеся на борту, были эвакуированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и телеканал NHK.

Как сообщается, самолет Airbus A-350 выполнял рейс с острова Хоккайдо в Международный аэропорт Токио - Ханеда.

На кадрах видно, как самолет двигается, а затем загорается большим огненным шаром. Japan Airlines сообщила, что после приземления судно столкнулось с самолетом береговой охраны Японии.

Из самолета удалось успешно эвакуировать всех 379 человек. Среди пассажиров было восемь детей.

Береговая охрана Японии подтвердила, что пассажирский лайнер Airbus A350 на взлетно-посадочной полосе столкнулся с их воздушным судном. На его борту находились шесть человек.

Самолет береговой охраны направлялся в помощь людям, пострадавшим от землетрясения.

Как сообщил телеканал NHK, пять членов экипажа самолета береговой охраны Японии, с которым столкнулся пассажирский борт Japan Airlines, погибли. Командир воздушного судна был серьезно ранен.

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