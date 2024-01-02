В Японии при посадке загорелся самолет с почти 400 пассажирами на борту (видео)

В аэропорту Токио самолет авиакомпании Japan Airlines вспыхнул во время посадки. Судно столкнулось с самолетом береговой охраны. Почти 400 пассажиров и экипаж, находившиеся на борту, были эвакуированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и телеканал NHK .

Как сообщается, самолет Airbus A-350 выполнял рейс с острова Хоккайдо в Международный аэропорт Токио - Ханеда.

На кадрах видно, как самолет двигается, а затем загорается большим огненным шаром. Japan Airlines сообщила, что после приземления судно столкнулось с самолетом береговой охраны Японии.

Из самолета удалось успешно эвакуировать всех 379 человек. Среди пассажиров было восемь детей.

…하네다의 항공기 화재, 동체 착륙으로 기체를 문지르면서 활주 중에 화염 이 올랐을까…?— 棒振り (@bouhuri) January 2, 2024

Береговая охрана Японии подтвердила, что пассажирский лайнер Airbus A350 на взлетно-посадочной полосе столкнулся с их воздушным судном. На его борту находились шесть человек.

Самолет береговой охраны направлялся в помощь людям, пострадавшим от землетрясения.

Как сообщил телеканал NHK, пять членов экипажа самолета береговой охраны Японии, с которым столкнулся пассажирский борт Japan Airlines, погибли. Командир воздушного судна был серьезно ранен.