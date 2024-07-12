У Японії отримало догану військове керівництво за неправильне поводження з секретною інформацією

Японія піддала дисциплінарному стягненню понад 200 співробітників оборонного відомства, включно з вищим військовим керівництвом і високопоставленими чиновниками, за недбале поводження із секретними матеріалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Проблеми з інформаційною безпекою виникли на тлі того, що Японія прагне тіснішої співпраці зі США та іншими західними демократіями, зокрема в галузі обміну розвідданими, для координації заходів у відповідь на вторгнення Росії в Україну і зростання напруженості у відносинах із Китаєм. Сумніви в здатності Японії працювати з секретною інформацією можуть перешкодити такій співпраці.

Глава Сил оборони Японії на морі Ре Сакаї залишив свою посаду 12 липня після повідомлень про те, що морякам, які не мають допуску, було дозволено доступ до секретних даних стеження за іноземними військовими суднами.

Командир Сакаї, генерал Есіхіде Есіда, начальник Об'єднаного штабу Японії, а також командувачі іншими військовими підрозділами також дістали догани, але залишаться на своїх постах.

Очікується, що міністр оборони Японії Мінору Кіхара і міністр закордонних справ Йоко Камікава наполягатимуть на тіснішій співпраці з Вашингтоном наприкінці липня, коли вони зустрінуться зі своїми американськими колегами для переговорів з питань безпеки.

"Ми вживемо радикальних заходів щодо зміцнення інформаційної безпеки", - сказав Кіхара, відповідаючи на запитання, чи не зашкодять ці промахи співпраці.

Японія в травні ухвалила новий закон про безпеку, що посилює правила роботи з секретною інформацією та перевірки на благонадійність. Також планується ухвалити закон, що дає змогу активно шукати загрози кібербезпеці, які можуть завдати шкоди критично важливій інфраструктурі або секретним даним.