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Японія та НАТО створять спеціальні канали для передачі секретної інформації, - ЗМІ

Вівторок 09 липня 2024 08:40
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Японія та НАТО створять спеціальні канали для передачі секретної інформації, - ЗМІ Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Японія і НАТО створять спеціальну лінію зв'язку для обміну секретною інформацією. Її метою є зміцнення співпраці у сфері безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Asahi.

Видання зазначає, що домовленість про це планують досягти під час участі прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди в саміті Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні.

Між країнами-членами НАТО створено захищену мережу зв'язку, якою відбувається обмін секретною інформацією. Мета полягає в тому, щоб створити подібну систему між Японією і НАТО та обмінюватися інформацією на високому рівні.

Минулого року Японія і НАТО розробили угоду про співпрацю в 16 галузях, включно з кібербезпекою, діями в космосі, обміном інформацією. При штаб-квартирі альянсу в Брюсселі діє постійне представництво Японії.

Саміт НАТО

Вашингтон стане центром уваги з 9 по 11 липня, коли там відбудеться ювілейний саміт НАТО. Це буде ключова платформа для обговорення питань безпеки в Європі та визначення ролі Альянсу в сучасному світі.

У центрі уваги опиниться підписання Україною нової угоди про безпеку. Як уже заявляв президент України Володимир Зеленський, цей документ стане ще одним кроком на шляху до зміцнення безпеки країни.

Українці вже оцінили користь угод з безпеки, підписаних із різними країнами світу.

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