Японія та НАТО створять спеціальні канали для передачі секретної інформації, - ЗМІ

Японія і НАТО створять спеціальну лінію зв'язку для обміну секретною інформацією. Її метою є зміцнення співпраці у сфері безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Asahi.

Видання зазначає, що домовленість про це планують досягти під час участі прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди в саміті Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні.

Між країнами-членами НАТО створено захищену мережу зв'язку, якою відбувається обмін секретною інформацією. Мета полягає в тому, щоб створити подібну систему між Японією і НАТО та обмінюватися інформацією на високому рівні.

Минулого року Японія і НАТО розробили угоду про співпрацю в 16 галузях, включно з кібербезпекою, діями в космосі, обміном інформацією. При штаб-квартирі альянсу в Брюсселі діє постійне представництво Японії.