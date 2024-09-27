В Японии избрали нового премьера: что о нем известно

В Японии избрали нового премьер-министра. Им стал бывший министр обороны страны 67-летний Сигеру Исиба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo .

Как сообщает издание, Исибу избрали главой правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). После того как 1 октября его утвердит парламент, он станет новым премьер-министром Японии.

Голосование проводилось в два тура, потому что ни одному из девяти кандидатов не удалось набрать большинство голосов.

Во второй тур прошли Исиба и министр экономической безопасности Санаэ Такаити. Исиба получил 215 голосов, Такаити - 194.

Стоит отметить, что это уже пятый раз, когда Исиба баллотировался на пост главы ЛДП. Ранее он говорил, что это будет его "последняя битва" в борьбе за высшую должность в партии.

Что известно о новом премьере Японии

Сигеру Исиба с 1986 года был членом Палаты представителей. С 2007 по 2008 год занимал должность министра обороны Японии, а с 2008 по 2009 год - министра сельского, лесного хозяйства и рыболовства.

Также с 2012 по 2014 год Исиба являлся генеральным секретарем Либерально-демократической партии (ЛДП).

Исиба известен широкой критикой в адрес своей же партии. Выступает за уменьшение зависимости Японии от США, что, по мнению аналитиков, может осложнить отношения с Вашингтоном.

Политик также поддерживает создание азиатской версии НАТО и неоднократно говорил, что это "неотложный вопрос".

Также Исиба известен тем, что выступает за возможность для женщин императорского дома занимать императорский трон. Это очень щепетильный вопрос для японского общества, вызывающий много споров. Большинство членов ЛДП выступают против этого.

Исида также много и публично критиковал бывшего лидера партии и премьер-министра Фумио Кисиду, что не слишком принято в японской политике.

Его откровенные нападки вызвали раздражение внутри партии, но нашли отклик среди общественности.