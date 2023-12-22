Японія зняла заборону і відправить ракети для Patriot до США: як це допоможе Україні

"Це має важливе значення з точки зору подальшого зміцнення альянсу Японії та США. Це сприятиме не тільки безпеці Японії, але також миру та стабільності в усьому Індо-Тихоокеанському регіоні", - заявив головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі.

Хоча новий експортний контроль Японії, як і раніше, не дозволяє їй постачати зброю до країн, що перебувають у стані війни, він може побічно принести користь Україні, оскільки дає США додаткові можливості для надання військової допомоги Києву.

Анонімний представник японського уряду заявив, що ракети будуть використовуватися для поповнення арсеналу збройних сил США для безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Система Patriot - один із безлічі сучасних засобів протиповітряної оборони, поставлених Заходом для допомоги Україні після російського вторгнення. Японія виробляє ракети Patriot за ліцензією американських фірм Raytheon та Lockheed Martin.

Представник японського уряду заявив, що експорт розглядається після того, як країна, де знаходиться власник ліцензії, зробить офіційний запит, додавши, що Сполучені Штати досі були єдиною країною, яка зробила такий запит.

Токіо також розглядає можливість експорту 155-мм артилерійських снарядів, вироблених за ліцензією BAE Systems, до Великобританії, повідомила газета Financial Times.

Правляча партія Японії вже кілька місяців обмірковує різні зміни в експортному контролі, оскільки ці правила потенційно перешкоджають експорту винищувачів наступного покоління, що розробляються разом із Великобританією та Італією.

Patriot для України

Раніше повідомлялося, що Японія поставить у США кілька десятків ракет для Patriot. Вони є перехоплювачами PAC-2 і PAC-3. Перші призначені для знищення деяких типів балістичних ракет шляхом вибуху поблизу, а другі є боєприпасами прямого ураження, які націлені безпосередньо на ракети і літаки і мають більшу вибухову силу. Вартість більш досконалих перехоплювачів PAC-3 складає близько 4 млн доларів за штуку.

Цей крок було зроблено після того, як президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона у грудні висловив тривогу щодо обороноздатності своєї країни. Лише "жменька" боєприпасів залишилася для захисту Києва, і він хоче більше для захисту великих міст, таких як Одеса.

Україна використовує систему Patriot для збиття російських балістичних ракет, зокрема "Кинжала". На його рахунку й інші значні успіхи: у травні підрозділ ППО Patriot збив три ворожі вертольоти і два літаки, які перебували в російському повітряному просторі після обстрілу України.