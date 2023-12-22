Япония сняла запрет и отправит ракеты для Patriot в США: как это поможет Украине

"Это имеет важное значение с точки зрения дальнейшего укрепления альянса Японии и США. Это будет способствовать не только безопасности Японии, но также миру и стабильности во всем Индо-Тихоокеанском регионе", - заявил после главный секретарь кабинета министров Йосимаса Хаяси.

Хотя новый экспортный контроль Японии по-прежнему не позволяет ей поставлять оружие в страны, находящиеся в состоянии войны, он может косвенно принести пользу Украине, поскольку дает США дополнительные возможности для оказания военной помощи Киеву.

Анонимный представитель японского правительства заявил, что ракеты будут использоваться для пополнения арсенала вооруженных сил США для обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Система Patriot - одна из множества современных средств противовоздушной обороны, поставленных Западом для помощи Украине после российского вторжения. Япония производит ракеты Patriot по лицензии американских фирм Raytheon и Lockheed Martin.

Представитель японского правительства заявил, что экспорт рассматривается после того, как страна, в которой находится владелец лицензии, сделает официальный запрос, добавив, что Соединенные Штаты до сих пор были единственной страной, которая сделала такой запрос.

Токио также рассматривает возможность экспорта 155-мм артиллерийских снарядов, произведенных по лицензии BAE Systems, в Великобританию, сообщила ранее газета Financial Times.

Правящая партия Японии уже несколько месяцев обдумывает различные изменения в экспортном контроле, поскольку эти правила потенциально препятствуют экспорту истребителей следующего поколения, разрабатываемых совместно с Великобританией и Италией.

Patriot для Украины

Раннее сообщалось, что Япония поставит в США несколько десятков ракет для Patriot. Они представляют собой перехватчики PAC-2 и PAC-3. Первые предназначены для уничтожения некоторых типов баллистических ракет путем взрыва поблизости, а вторые представляют собой боеприпасы прямого поражения, которые нацелены непосредственно на ракеты и самолеты и обладают большей взрывной силой. Стоимость более совершенных перехватчиков PAC-3 составляет около 4 млн долларов за штуку.

Этот шаг был предпринят после того, как президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон в декабре выразил тревогу по поводу обороноспособности своей страны. Лишь "горстка" боеприпасов осталась для защиты Киева, и он хочет больше для защиты крупных городов, таких как Одесса.

Украина использует систему Patriot для сбития российских баллистических ракет, в том числе "Кинжала". На его счету и другие значительные успехи: в мае подразделение ПВО Patriot сбило три вражеских вертолета и два самолета, находившихся в российском воздушном пространстве после обстрела Украины.