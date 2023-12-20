США закуплять у Японії ракети для Patriot, щоб продовжити постачання Україні

Японія на цій офіційно оформить зміну в політиці, яка дозволить їй експортувати кілька десятків ракет Patriot до Сполучених Штатів, що призведе до поповнення арсеналів Вашингтона.

Як зазначає видання, це дало б Вашингтону гнучкість у відправленні більшої кількості сучасних засобів ППО в Україну, яка відчайдушно потребує її, оскільки Київ готується до російських авіаударів цієї зими.

Японія виготовляє ракети для Patriot, провідної системи ППО США, за ліцензією Raytheon.

Президент США Джо Байден порушив це питання перед прем'єр-міністром Фуміо Кісідою у Кемп-Девіді у серпні, під час історичного тристороннього саміту з Південною Кореєю та знову на економічному саміті у Сан-Франциско минулого місяця. Сеул пообіцяв надати Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів за останній рік – більше, ніж усі європейські країни разом узяті. За словами чиновників, значну частину цього обсягу було передано.

Японія, стурбована тим, що російське вторгнення може спонукати Китай зробити аналогічні дії проти Тайваню, підтримує Україну. Це була перша країна Східної Азії, яка приєдналася до західних санкцій проти Москви. Кісіда, виступаючи в січні, відкриваючи рік країни як главу "Великої сімки", зазначив, що "Україна може стати Східною Азією завтрашнього дня".

Постачання в Україну

Очікується, що уряд Японії оголосить про ці зміни вже у п'ятницю. Patriot не піде безпосередньо до України. Скоріше, Японія розглядає можливість відправлення десятків ракет до Сполучених Штатів, щоб поповнити свої запаси, призначені для Японії та Індо-Тихоокеанського регіону. Токіо ще не представив графік, але рішення за деякими цифрами очікується "щодо скоро", повідомив чиновник.

Розглянуті боєприпаси є перехоплювачами PAC-2 і PAC-3. Перші призначені для знищення деяких типів балістичних ракет шляхом вибуху поблизу, а другі є боєприпасами прямого ураження, які націлені безпосередньо на ракети і літаки і мають більшу вибухову силу. Вартість досконаліших перехоплювачів PAC-3 становить близько 4 мільйонів доларів за штуку, за оцінками аналітиків.

Цей крок було зроблено після того, як президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона минулого тижня висловив тривогу щодо обороноздатності своєї країни. Лише "жменька" боєприпасів залишилася для захисту Києва, і він хоче більше для захисту великих міст, таких як Одеса, заявив він на приватній зустрічі аналітиків у посольстві України, за словами людини, знайомої з перебігом зустрічі.

Україна має розрізнений набір систем захисту від повітряних загроз, але вони перебувають у перенапрузі через постійні обстріли російських ракет і безпілотників. Тим часом перспективи того, що законодавці-республіканці схвалять прохання Байдена про виділення 60 мільярдів доларів на додаткову допомогу у сфері безпеки, залишаються туманними.

Оскільки Патріоти вже мають великий попит у Східній Європі, війна між Ізраїлем і сектором Газа ще більше збільшила пропозицію. Хвиля повітряних атак на війська США на Близькому Сході спонукала Пентагон перекинути в регіон війська ППО, у тому числі ті, що експлуатують батареї Patriot.

Україна заявляє, що використала систему Patriot для збиття російських балістичних ракет, у тому числі "Кинджала" повітряного базування. На його рахунку й інші значні перемоги: у травні підрозділ ППО Patriot збив три ворожі вертольоти і два літаки, які все ще перебували в російському повітряному просторі після обстрілу України.