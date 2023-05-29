Японія заявила, що знищить будь-яку ракету КНДР після попередження про запуск супутника

У Міністерстві оборони Японії зазначили, що для збиття ракет Північної Кореї застосують зенітну керовану ракету SM-3 або зенітно-ракетний комплекс Patriot PAC-3.

"Ми вживатимемо руйнівних заходів проти балістичних та інших ракет, які, як підтверджено, приземляться на нашій території", - йдеться в заяві міністерства оборони Японії.

Також, представники уряду зазначають, що будь-який запуск ракети з Північної Кореї буде серйозним порушенням резолюції Ради Безпеки ООН.

Запуск військового супутника КНДР

Північна Корея завершила створення свого першого військового супутника-розвідника та попередила японську берегову охорону про запланований запуск у період з 31 травня по 11 червня.