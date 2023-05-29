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Північна Корея пепередила Японію про терміни запуску власного супутника

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Понеділок 29 травня 2023 02:42
Північна Корея пепередила Японію про терміни запуску власного супутника Фото: КНДР попередила Японія про запуск супутника (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Північна Корея попередила Японію про свій план запустити супутник у період з 31 травня по 11 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пхеньян готується запустити на орбіту власний супутник. В уряді Японії заявили, що зроблять усе можливе, щоб зібрати та проаналізувати інформацію про запуск.

"Ми наполегливо закликаємо Північну Корею утриматися від запуску, співпрацюючи з відповідними країнами, такими як США та Південна Корея", - зазначили в офісі прем’єр-міністра Японії.

У американському аналітичному центрі, 26 травня, повідомили, що комерційні супутникові знімки фіксують, що будівництво стартового майданчика у прибережній зоні на схід від північнокорейської станції запуску супутників "Сохе" просувається "з великою швидкістю".

Аналітики вважають, що заупск супутника є частиною зусиль КНДР, яка має ядерну зброю, щодо вдосконалення технологій спостереження, включно з безпілотними літальними апаратами, щоб покращити здатність вражати цілі в разі конфлікту.

У США заявили, що запуск Північною Кореєю заявленого супутника порушить численні міжнародні санкції, які забороняють КНДР використання будь-яких технологій балістичних ракет.

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