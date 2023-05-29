Північна Корея пепередила Японію про терміни запуску власного супутника

Північна Корея попередила Японію про свій план запустити супутник у період з 31 травня по 11 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Пхеньян готується запустити на орбіту власний супутник. В уряді Японії заявили, що зроблять усе можливе, щоб зібрати та проаналізувати інформацію про запуск.

"Ми наполегливо закликаємо Північну Корею утриматися від запуску, співпрацюючи з відповідними країнами, такими як США та Південна Корея", - зазначили в офісі прем’єр-міністра Японії.

У американському аналітичному центрі, 26 травня, повідомили, що комерційні супутникові знімки фіксують, що будівництво стартового майданчика у прибережній зоні на схід від північнокорейської станції запуску супутників "Сохе" просувається "з великою швидкістю".