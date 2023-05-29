Япония заявила, что уничтожит любую ракету КНДР после предупреждения о запуске спутника

В Министерстве обороны Японии отметили, что для уничтожения ракет Северной Кореи применят зенитную управляемую ракету SM-3 или зенитно-ракетный комплекс Patriot PAC-3.

"Мы будем предпринимать разрушительные меры против баллистических и других ракет, которые, как подтверждено, приземлятся на нашей территории", - говорится в заявлении министерства обороны Японии.

Также представители правительства отмечают, что любой запуск ракеты из Северной Кореи будет серьезным нарушением резолюции Совета Безопасности ООН.

Запуск военного спутника КНДР

Северная Корея завершила создание своего первого военного спутника-разведчика и предупредила японскую береговую охрану о запланированном запуске в период с 31 мая по 11 июня.