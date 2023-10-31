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Японія заявила, що гелікоптер РФ порушив повітряний простій країни

Вівторок 31 жовтня 2023 16:36
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Японія заявила, що гелікоптер РФ порушив повітряний простій країни Ілюстративне фото: Японія заявила, що гелікоптер РФ порушив повітряний простій країни (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російський гелікоптер ймовірно порушив повітряний простір Японії у вівторок, 31 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

За попередніми даними, вертоліт було помічено у повітряному просторі над водами біля півострова Немуро на сході Хоккайдо близько 12:44 за місцевим часом.

У відповідь на вторгнення Повітряні сили Японії підняли винищувачі. Також Японія висловила Росії рішучий протест через цей інцидент.

Варто зауважити, що востаннє подібний інцидент було зафіксовано у березні 2022 року після того, як Японія, разом з багатьма західними країнами, почала запроваджувати економічні санкції проти Росії.

Нагадаємо, раніше американські винищувачі перехопили два російські стратегічні бомбардувальники біля Аляски.

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