Япония заявила, что вертолет РФ нарушил воздушный простой страны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

По предварительным данным, вертолет был замечен в воздушном пространстве над водами у полуострова Немуро на востоке Хоккайдо около 12.44 по местному времени.

В ответ на вторжение Воздушные силы Японии подняли истребители. Также Япония выразила России решительный протест из-за этого инцидента.

Стоит отметить, что в последний раз подобный инцидент был зафиксирован в марте 2022 года после того, как Япония вместе со многими западными странами начала вводить экономические санкции против России.

Напомним, ранее американские истребители перехватили два российских стратегических бомбардировщика возле Аляски.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.