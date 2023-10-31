ua en ru
Вт, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Япония заявила, что вертолет РФ нарушил воздушный простой страны

Вторник 31 октября 2023 16:36
UA EN RU
Япония заявила, что вертолет РФ нарушил воздушный простой страны Иллюстративное фото: Япония заявила, что вертолет РФ нарушил воздушный простой страны (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российский вертолет предположительно нарушил воздушное пространство Японии во вторник, 31 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

По предварительным данным, вертолет был замечен в воздушном пространстве над водами у полуострова Немуро на востоке Хоккайдо около 12.44 по местному времени.

В ответ на вторжение Воздушные силы Японии подняли истребители. Также Япония выразила России решительный протест из-за этого инцидента.

Стоит отметить, что в последний раз подобный инцидент был зафиксирован в марте 2022 года после того, как Япония вместе со многими западными странами начала вводить экономические санкции против России.

Напомним, ранее американские истребители перехватили два российских стратегических бомбардировщика возле Аляски.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония Российская Федерация
NEWS
Гуменюк о ситуации на левобережье Херсонской области: ВСУ имеют "неплохие результаты"
Гуменюк о ситуации на левобережье Херсонской области: ВСУ имеют "неплохие результаты"
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ