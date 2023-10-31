Япония заявила, что вертолет РФ нарушил воздушный простой страны
Российский вертолет предположительно нарушил воздушное пространство Японии во вторник, 31 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.
По предварительным данным, вертолет был замечен в воздушном пространстве над водами у полуострова Немуро на востоке Хоккайдо около 12.44 по местному времени.
В ответ на вторжение Воздушные силы Японии подняли истребители. Также Япония выразила России решительный протест из-за этого инцидента.
Стоит отметить, что в последний раз подобный инцидент был зафиксирован в марте 2022 года после того, как Япония вместе со многими западными странами начала вводить экономические санкции против России.
Напомним, ранее американские истребители перехватили два российских стратегических бомбардировщика возле Аляски.
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