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Японія запустила супутник для збору інформації про військові об'єткти КНДР

П'ятниця 12 січня 2024 18:10
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Японія запустила супутник для збору інформації про військові об'єткти КНДР Фото: Японія запустила супутник для збору інформації про військові об'єткти КНДР (voakorea.com)
Автор: Сергій Пишкін

Японія успішно запустила ракету зі супутником для збору розвідувальної інформації. Апарат стежитиме за пересуванням військових об'єктів у Північній Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Ракета H2A стартувала з космодрому Танегасіма на південному заході Японії. В кінці операції супутник Optical-8 успішно відокремився від ракети і вийшов на заплановану орбіту.

Оптичний супутник здатний робити детальні знімки, попри те, що його можливості дещо обмежені в складних погодних умовах.

Зазначається, що Японія розпочала програму створення супутників для збору розвідувальної інформації після того, як у 1998 році над країною пролетіла північнокорейська ракета. Вона має на меті створити мережу з 10 супутників, в тому числі з радарами, які зможуть працювати вночі або ж в сурових погодних умовах. Це допоможе виявляти й попереджати країну про можливі ракетні запуски.

"В умовах, коли безпекове середовище навколо Японії стає все більш суворим і невизначеним, а ризики стихійних лих зростають, розвідувальні супутники мають вирішальне значення для зовнішньої політики, оборони і безпеки, а також для реагування на стихійні лиха...Нам необхідно постійно посилювати наші розвідувальні можливості", - заявив високопосадовець Центру супутникової розвідки при Кабінеті міністрів Хірокі Ясуда.

Зокрема Ясуда додав, що для збору інформації необхідно ще декілька місяців.

Згідно зі стратегією національної безпеки, яка була прийнята у 2022 році, уряд прем'єр-міністра Фуміо Кісіди наполягає на розгортанні американських крилатих ракет "Томагавк" та інших крилатих ракет великої дальності вже в наступному році для нарощування ударного потенціалу.

Військова діяльність КНДР

Північна Корея регулярно заявляє про свій "безперечний статус ядерної держави" та влаштовує регулярні пуски балістичних ракет в бік Східного та Жовтого морів.

18 грудня, повідомлялося про нібито здійснення КНДР запуску балістичної ракети малої дальності у напрямку Східного моря. За кілька годин Пхеньян провів другі ракетні випробування.

Тим часом США та Південна Корея працюють над загальною стратегією ядерної оборони, яка б дозволила до середини наступного року створити інтегровану систему стримування ядерної зброї Північної Кореї.

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