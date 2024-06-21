Японія запровадила санкції проти китайських компаній за підтримку РФ у війні проти України

Нові санкції також спрямовані проти компаній з Індії, Казахстану та Узбекистану.

За даними Міністерства закордонних справ Японії, це перший випадок, коли Японія вводить санкції проти китайських компаній у зв'язку з війною в Україні.

Серед компаній, що потрапили під санкції, - гонконгська Asia Pacific Links Ltd, яка постачала мікрочіпи для російських безпілотників, і китайська Yilufa Electronics Limited.

Санкції, які відповідають попереднім заходам, запровадженим іншими країнами, включно зі США, забороняють японським компаніям експортувати продукцію на адресу цих фірм.

Американські чиновники стверджують, що Китай підтримує військові дії Росії в Україні, поставляючи безпілотники та ракетні технології для найбільшого військового будівництва Москви з часів СРСР.