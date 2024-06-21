RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Япония ввела санкции против китайских компаний за поддержку РФ в войне против Украины

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Япония ввела торговые ограничения в отношении китайских компаний в рамках нового раунда санкций против отдельных лиц и групп, поддерживающих войну России в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Новые санкции также направлены против компаний из Индии, Казахстана и Узбекистана.

По данным Министерства иностранных дел Японии, это первый случай, когда Япония вводит санкции против китайских компаний в связи с войной в Украине.
Среди компаний, попавших под санкции, - гонконгская Asia Pacific Links Ltd, которая поставляла микрочипы для российских беспилотников, и китайская Yilufa Electronics Limited.

Санкции, которые соответствуют предыдущим мерам, введенным другими странами, включая США, запрещают японским компаниям экспортировать продукцию в адрес этих фирм.

Американские чиновники утверждают, что Китай поддерживает военные действия России в Украине, поставляя беспилотники и ракетные технологии для крупнейшего военного строительства Москвы со времен СССР.

Позиция Китая о войне в Украине

Пекин занимает неоднозначную позицию в отношении войны в Украине. Хотя официально Китай декларирует нейтралитет, он воздерживается от осуждения действий России и не присоединяется к санкциям Запада. Более того, лидер КНР Си Цзиньпин выразил поддержку идее "политического урегулирования" конфликта.

Страны Запада, напротив, обвиняют Китай в содействии российской агрессии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что КНР несет ответственность за последствия своей поддержки действий России, если не изменит свою позицию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЯпонияКитайРоссийская ФедерацияВойна России против Украины