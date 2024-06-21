Японія запровадила санкції проти китайських компаній за підтримку РФ у війні проти України
Японія ввела торговельні обмеження щодо китайських компаній у рамках нового раунду санкцій проти окремих осіб і груп, які підтримують війну Росії в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Нові санкції також спрямовані проти компаній з Індії, Казахстану та Узбекистану.
За даними Міністерства закордонних справ Японії, це перший випадок, коли Японія вводить санкції проти китайських компаній у зв'язку з війною в Україні.
Серед компаній, що потрапили під санкції, - гонконгська Asia Pacific Links Ltd, яка постачала мікрочіпи для російських безпілотників, і китайська Yilufa Electronics Limited.
Санкції, які відповідають попереднім заходам, запровадженим іншими країнами, включно зі США, забороняють японським компаніям експортувати продукцію на адресу цих фірм.
Американські чиновники стверджують, що Китай підтримує військові дії Росії в Україні, поставляючи безпілотники та ракетні технології для найбільшого військового будівництва Москви з часів СРСР.
Позиція Китаю про війну в Україні
Пекін займає неоднозначну позицію щодо війни в Україні. Хоча офіційно Китай декларує нейтралітет, він утримується від засудження дій Росії і не приєднується до санкцій Заходу. Ба більше, лідер КНР Сі Цзіньпін висловив підтримку ідеї "політичного врегулювання" конфлікту.
Країни Заходу, навпаки, звинувачують Китай у сприянні російській агресії. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що КНР несе відповідальність за наслідки своєї підтримки дій Росії, якщо не змінить своєї позиції.
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