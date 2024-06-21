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Япония ввела санкции против китайских компаний за поддержку РФ в войне против Украины

Пятница 21 июня 2024 08:38
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Япония ввела санкции против китайских компаний за поддержку РФ в войне против Украины Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Япония ввела торговые ограничения в отношении китайских компаний в рамках нового раунда санкций против отдельных лиц и групп, поддерживающих войну России в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Новые санкции также направлены против компаний из Индии, Казахстана и Узбекистана.

По данным Министерства иностранных дел Японии, это первый случай, когда Япония вводит санкции против китайских компаний в связи с войной в Украине.
Среди компаний, попавших под санкции, - гонконгская Asia Pacific Links Ltd, которая поставляла микрочипы для российских беспилотников, и китайская Yilufa Electronics Limited.

Санкции, которые соответствуют предыдущим мерам, введенным другими странами, включая США, запрещают японским компаниям экспортировать продукцию в адрес этих фирм.

Американские чиновники утверждают, что Китай поддерживает военные действия России в Украине, поставляя беспилотники и ракетные технологии для крупнейшего военного строительства Москвы со времен СССР.

Позиция Китая о войне в Украине

Пекин занимает неоднозначную позицию в отношении войны в Украине. Хотя официально Китай декларирует нейтралитет, он воздерживается от осуждения действий России и не присоединяется к санкциям Запада. Более того, лидер КНР Си Цзиньпин выразил поддержку идее "политического урегулирования" конфликта.

Страны Запада, напротив, обвиняют Китай в содействии российской агрессии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что КНР несет ответственность за последствия своей поддержки действий России, если не изменит свою позицию.

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