Япония ввела санкции против китайских компаний за поддержку РФ в войне против Украины

Япония ввела торговые ограничения в отношении китайских компаний в рамках нового раунда санкций против отдельных лиц и групп, поддерживающих войну России в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Новые санкции также направлены против компаний из Индии, Казахстана и Узбекистана.

По данным Министерства иностранных дел Японии, это первый случай, когда Япония вводит санкции против китайских компаний в связи с войной в Украине.

Среди компаний, попавших под санкции, - гонконгская Asia Pacific Links Ltd, которая поставляла микрочипы для российских беспилотников, и китайская Yilufa Electronics Limited.

Санкции, которые соответствуют предыдущим мерам, введенным другими странами, включая США, запрещают японским компаниям экспортировать продукцию в адрес этих фирм.

Американские чиновники утверждают, что Китай поддерживает военные действия России в Украине, поставляя беспилотники и ракетные технологии для крупнейшего военного строительства Москвы со времен СССР.