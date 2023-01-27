Японія запровадила нові санкції проти РФ

Японія 27 січня ввела нові санкції проти Росії. Обмеження стосуватимуться державних компаній, відомств та приватних осіб. У пакеті також - заборона на експорт вакцин і медичного обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське міністерство закордонних справ.
"З огляду на поточну ситуацію навколо України та з метою сприяння міжнародним зусиллям для досягнення міжнародного миру уряд Японії затвердив цілу низку нових санкції проти Росії", - зазначили у МЗС.
До списку тих, хто потрапив під експортні обмеження, - 49 російських компаній. Санкції вводяться й щодо трьох організацій та 22 фізичних осіб, серед них:
Окрім цього, починаючи з 3 лютого японські виробники не зможуть поставляти в Росію такі товари та вироби:
Нагадаємо, у МЗС Японії заявили, що санкції проти Росії та підтримка України будуть головним пріоритетом на зустрічах G7.
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