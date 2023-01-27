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Японія запровадила нові санкції проти РФ

Фото: Японія запровадила нові санкції проти РФ (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Японія 27 січня ввела нові санкції проти Росії. Обмеження стосуватимуться державних компаній, відомств та приватних осіб. У пакеті також - заборона на експорт вакцин і медичного обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське міністерство закордонних справ.

"З огляду на поточну ситуацію навколо України та з метою сприяння міжнародним зусиллям для досягнення міжнародного миру уряд Японії затвердив цілу низку нових санкції проти Росії", - зазначили у МЗС.

До списку тих, хто потрапив під експортні обмеження, - 49 російських компаній. Санкції вводяться й щодо трьох організацій та 22 фізичних осіб, серед них:

  • міністр юстиції РФ Костянтин Чуйченко;
  • дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова;
  • голова ЦВК Елла Памфілова;
  • віце-прем'єри Дмитро Чернишеко та Андрій Білоусов,
  • заступник міністра оборони Михайло Мізінцев.

Окрім цього, починаючи з 3 лютого японські виробники не зможуть поставляти в Росію такі товари та вироби:

  • ядерні установки та пристрої;
  • обладнання для розвідки нафти, природного газу та обробки радіоактивних матеріалів;
  • хімікати, сльозогінний газ, дактилоскопічний порошок, дозиметри, електролітичні елементи;
  • обладнання для виробництва композитних матеріалів;
  • вакцини, медичні вироби, діагностичні та тестові набори;
  • комерційні вибухові речовини та обладнання для їх виявлення;
  • рентгенівське оглядове обладнання;
  • підшипники;
  • переносні генератори;
  • роботи, лазерні зварювальні апарати, великогабаритні бурові верстати, обладнання для гальваніки;
  • речовини, які використовуються як сировина для хімічних препаратів військового призначення.

Нагадаємо, у МЗС Японії заявили, що санкції проти Росії та підтримка України будуть головним пріоритетом на зустрічах G7.

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