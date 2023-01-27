Япония ввела новые санкции против РФ

Япония 27 января ввела новые санкции против России. Ограничения будут касаться государственных компаний, ведомств и частных лиц. В пакете также - запрет на экспорт вакцин и медицинского оборудования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское министерство иностранных дел.
"Учитывая текущую ситуацию вокруг Украины и в целях содействия международным усилиям для достижения международного мира правительство Японии утвердило целый ряд новых санкций против России", - отметили в МИД.
В список попавших под экспортные ограничения - 49 российских компаний. Санкции вводятся и в отношении трех организаций и 22 физических лиц, среди них:
Кроме этого, начиная с 3 февраля, японские производители не смогут поставлять в Россию такие товары и изделия:
Напомним, в МИД Японии заявили, что санкции против России и поддержка Украины будут главным приоритетом на встречах G7.
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