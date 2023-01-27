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Япония ввела новые санкции против РФ

Фото: Япония ввела новые санкции против РФ (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Япония 27 января ввела новые санкции против России. Ограничения будут касаться государственных компаний, ведомств и частных лиц. В пакете также - запрет на экспорт вакцин и медицинского оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское министерство иностранных дел.

"Учитывая текущую ситуацию вокруг Украины и в целях содействия международным усилиям для достижения международного мира правительство Японии утвердило целый ряд новых санкций против России", - отметили в МИД.

В список попавших под экспортные ограничения - 49 российских компаний. Санкции вводятся и в отношении трех организаций и 22 физических лиц, среди них:

  • министр юстиции РФ Константин Чуйченко;
  • детский омбудсмен Мария Львова-Белова;
  • глава ЦИК Элла Памфилова;
  • вице-премьеры Дмитрий Чернышеко и Андрей Билоусов,
  • заместитель министра обороны Михаил Мизинцев.

Кроме этого, начиная с 3 февраля, японские производители не смогут поставлять в Россию такие товары и изделия:

  • ядерные установки и устройства;
  • оборудование для разведки нефти, природного газа и обработки радиоактивных материалов;
  • химикаты, слезоточивый газ, дактилоскопический порошок, дозиметры, электролитические элементы;
  • оборудование для производства композитных материалов;
  • вакцины, медицинские изделия, диагностические и тестовые наборы;
  • коммерческие взрывчатые вещества и оборудование для их обнаружения;
  • рентгеновское обзорное оборудование;
  • подшипники;
  • переносные генераторы;
  • роботы, лазерные сварочные аппараты, крупногабаритные буровые станки, оборудование для гальваники;
  • вещества, используемые в качестве сырья для химических препаратов военного назначения.

Напомним, в МИД Японии заявили, что санкции против России и поддержка Украины будут главным приоритетом на встречах G7.

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