Японія запровадила нові санкції проти РФ
Японія 27 січня ввела нові санкції проти Росії. Обмеження стосуватимуться державних компаній, відомств та приватних осіб. У пакеті також - заборона на експорт вакцин і медичного обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське міністерство закордонних справ.
"З огляду на поточну ситуацію навколо України та з метою сприяння міжнародним зусиллям для досягнення міжнародного миру уряд Японії затвердив цілу низку нових санкції проти Росії", - зазначили у МЗС.
До списку тих, хто потрапив під експортні обмеження, - 49 російських компаній. Санкції вводяться й щодо трьох організацій та 22 фізичних осіб, серед них:
- міністр юстиції РФ Костянтин Чуйченко;
- дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова;
- голова ЦВК Елла Памфілова;
- віце-прем'єри Дмитро Чернишеко та Андрій Білоусов,
- заступник міністра оборони Михайло Мізінцев.
Окрім цього, починаючи з 3 лютого японські виробники не зможуть поставляти в Росію такі товари та вироби:
- ядерні установки та пристрої;
- обладнання для розвідки нафти, природного газу та обробки радіоактивних матеріалів;
- хімікати, сльозогінний газ, дактилоскопічний порошок, дозиметри, електролітичні елементи;
- обладнання для виробництва композитних матеріалів;
- вакцини, медичні вироби, діагностичні та тестові набори;
- комерційні вибухові речовини та обладнання для їх виявлення;
- рентгенівське оглядове обладнання;
- підшипники;
- переносні генератори;
- роботи, лазерні зварювальні апарати, великогабаритні бурові верстати, обладнання для гальваніки;
- речовини, які використовуються як сировина для хімічних препаратів військового призначення.
Нагадаємо, у МЗС Японії заявили, що санкції проти Росії та підтримка України будуть головним пріоритетом на зустрічах G7.
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