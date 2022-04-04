UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Япония не запретила своим компаниям продолжать работу в РФ, но предупредила о трудностях

Фото: Коити Хагиуда, глава Минэкономики Японии (facebook.com/koichi.hagiuda)
Автор: Владимир Костырин

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что правительство не запрещает компаниям продолжать работу в РФ, но предупредил о трудностях для ведения бизнеса, так как международные санкции против страны-агрессора из-за войны против Украины будут только усиливаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам чиновника, Япония вместе с другими странами будет решать, какие еще меры можно принять для дальнейших санкций в отношении российской экономики, которая уже пострадала от целого ряда торговых и финансовых ограничений.

"Санкции против России будут только усиливаться до тех пор, пока не станет ясно о мирном соглашении с Украиной", - заявил Хагиуда в эфире национальной телекомпании NHK.

Министр отметил, что хотя Токио не запрещает японским компаниям продолжать вести бизнес в РФ, такая работа для них будет только усложняться, пока продолжается война.

Ранее сообщалось, что Япония не намерена выходить из совместного с РФ газового проекта на Сахалине, несмотря на санкции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЯпониябизнесСанкции против России