Япония не запретила своим компаниям продолжать работу в РФ, но предупредила о трудностях

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что правительство не запрещает компаниям продолжать работу в РФ, но предупредил о трудностях для ведения бизнеса, так как международные санкции против страны-агрессора из-за войны против Украины будут только усиливаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам чиновника, Япония вместе с другими странами будет решать, какие еще меры можно принять для дальнейших санкций в отношении российской экономики, которая уже пострадала от целого ряда торговых и финансовых ограничений.

"Санкции против России будут только усиливаться до тех пор, пока не станет ясно о мирном соглашении с Украиной", - заявил Хагиуда в эфире национальной телекомпании NHK.

Министр отметил, что хотя Токио не запрещает японским компаниям продолжать вести бизнес в РФ, такая работа для них будет только усложняться, пока продолжается война.