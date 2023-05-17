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Япония привлечет 24 тысячи полицейских к охране саммита G7

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Япония, Среда 17 мая 2023 05:01
Япония привлечет 24 тысячи полицейских к охране саммита G7 Фото: в Японии 24 тысячи полицейских будут охранять саммит G7 (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Управление национальной полиции Японии направит для охраны предстоящего саммита "Большой семерки" около 24 тисяч сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Кроме 3000 полицейских, размещенных в Хиросиме, где состоится саммит, еще около 21 тысячи сотрудников из 45 отделов полиции по всей стране будут направлены в город во время саммита.

Отмечается, что меры безопасности были ужесточены по сравнению с первоначальным планом после того, как 15 апреля, у премьер-министра Японии Фумио Кишиду во время предвыборной акции в западном городе Вакаяма было брошено взрывное устройство.

Напомним, страны G7 на саммите в Японии объявят о новой экономической помощи Украине.

Кроме этого, лидеры стран "Большой семерки" планируют ужесточить санкции в отношении России.

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Япония G7
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