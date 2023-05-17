Япония привлечет 24 тысячи полицейских к охране саммита G7

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .

Кроме 3000 полицейских, размещенных в Хиросиме, где состоится саммит, еще около 21 тысячи сотрудников из 45 отделов полиции по всей стране будут направлены в город во время саммита.

Отмечается, что меры безопасности были ужесточены по сравнению с первоначальным планом после того, как 15 апреля, у премьер-министра Японии Фумио Кишиду во время предвыборной акции в западном городе Вакаяма было брошено взрывное устройство.