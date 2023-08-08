Японія закликала Іран не надавати РФ зброю для війни з Україною

Глава МЗС Японії підтвердив позицію країни щодо російського повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а також закликав представника Ірану дати "конструктивну відповідь" на військову агресію Кремля.

Сторони домовилися продовжувати "тісне спілкування" щодо питань, які стосуються Близького Сходу, передали в МЗС Японії.

Крім того, міністри обмінялися думками щодо останніх подій навколо ядерної проблеми Ірану. Хаясі заявив, що Японія підтримує Спільний всеосяжний план дій (СВПД) і "серйозно стурбована" розширенням ядерної діяльності Тегерана, закликавши вжити конструктивних заходів, включаючи повну та беззастережну співпрацю в рамках Спільної заяви між Іраном та Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

У відповідь Абдуллахіан заявив, що Іран домагається відновлення СВПД "шляхом переговорів", і додав, що Тегеран прагне продовжувати тісні контакти з Японією з цього питання.

Як пише агентство Kyodo, переговори відбулися на тлі заяв західних країн про те, що Іран надає Росії військову допомогу, таку як передачу безпілотників і боєприпасів, тоді як Токіо прагне "використати свою традиційну дружбу з Тегераном, щоб допомогти покласти край війні".

Зазначимо, що цього року Японія головує у "Великої сімці", яка з лютого минулого року зберігає економічні санкції проти РФ через її війну проти України.

Постачання Ірану озброєнь Росії

РФ активно застосовує іранські дрони-камікадзе типу Shahed для завдання ударів по території України. Країни Заходу неодноразово заявляли, що Москва домовилася з Тегераном про постачання безпілотників, проте ті довгий час всіляко відкидали такі звинувачення.

Разом з тим, вже після надання реальних доказів застосування РФ дронів іранського виробництва, Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність.

За даними розвідки Великої Британії, Росія перейшла від отримання невеликих партій дронів від Ірану повітряним шляхом на великі партії - за допомогою кораблів з Ірану через Каспійське море.

Також РФ за допомогою Тегерана будує на своїй території завод із виробництва БПЛА.

Як заявляли раніше аналітики з Розвідувального управління Міноборони США, новий завод забезпечить РФ новими запасами дронів, які "на порядок більше", ніж ті, що вона могла закупити в Ірану до цього.