Японія оголосила найбільший з часів Другої світової війни план посилення оборони

Як вказує видання, через вторгнення Росії в Україну в світі розпалюються страхи війни. Згідно з планом, Японія планує закупити ракети, здатні досягти до Китаю у разу його нападу на Тайвань.

"Вторгнення Росії в Україну є серйозним порушенням законів, які забороняють застосування сили, і похитнуло основи міжнародного порядку", - пояснюють в Японії.

Широкий п’ятирічний план Японії зробить країну третьою у світі за розміром витрат на армію після Сполучених Штатів і Китаю, виходячи з поточного бюджету.

"Це встановлює новий курс для Японії. Якщо це буде належним чином виконано, Сили самооборони стануть справжньою ефективною силою світового рівня", - сказав Йоджі Кода, колишній адмірал Морських сил самооборони.

Більшість оборонних замовлень отримає японська фірма

та податок на відновлення після стихійних лих.