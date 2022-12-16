Япония объявила крупнейший со времен Второй мировой войны план усиления обороны

Как указывает издание, из-за вторжения России в Украину в мире, разгораются страхи войны. Согласно плану, Япония планирует закупить ракеты, способные достичь Китая при его нападении на Тайвань.

"Вторжение России в Украину является серьезным нарушением законов, запрещающих применение силы, и пошатнуло основы международного порядка", - объясняют в Японии.

Широкий пятилетний план Японии сделает страну третьей в мире по размеру расходов на армию после Соединенных Штатов и Китая, исходя из текущего бюджета.

"Это устанавливает новый курс для Японии. Если это будет должным образом исполнено, Силы самообороны станут настоящей эффективной силой мирового уровня", - сказал Йоджи Кода, бывший адмирал Морских сил самообороны.

Большинство оборонных заказов получит японская фирма

и налог на восстановление после стихийных бедствий.