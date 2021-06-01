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Япония заинтересована инвестировать в оборонно-промышленный комплекс Украины, - посол

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Киев, Вторник 01 июня 2021 20:01
Япония заинтересована инвестировать в оборонно-промышленный комплекс Украины, - посол Фото: Посол Японии в Украине Такаши Кураи (facebook.com embassyofjapaninukraine)
Автор: Дмитрий Левицкий

Посол Японии Такаши Кураи заявил, что его страна заинтересована инвестировать в оборонно-промышленный комплекс Украины. Эту заинтересованность он подтвердил во время встречи с заместителем руководителя Офиса президента Романом Машовцем.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

Машовец проинформировал японского посла о том, на каком сейчас состоянии рассмотрения находятся законопроекты, направленные на реформирование предприятий украинского ОПК, а также законопроекты, которые разрешат иностранные инвестиции в предприятия Украины.

"Со своей стороны Такаши Кураи подтвердил неизменность поддержки нашей страны в противостоянии агрессии Российской Федерации и заинтересованность в инвестировании в оборонно-промышленный комплекс Украины", - отметили в ОП.

По результатам встречи, Украина и Япония договорились поддерживать активный диалог по этим вопросам, а также содействовать дальнейшему развитию двустороннего партнерства.

Напомним, в конце мая Госстат заявил о том, что украинские предприятия вернулись к прибыльности. В Госстате рассказали, сколько украинские предприятия заработали с начала года.

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