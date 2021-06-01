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Японія зацікавлена інвестувати в оборонно-промисловий комплекс України, - посол

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Київ, Вівторок 01 червня 2021 20:01
Японія зацікавлена інвестувати в оборонно-промисловий комплекс України, - посол Фото: Посол Японії в Україні Такаші Кураї (facebook.com embassyofjapaninukraine)
Автор: Дмитро Левицький

Посол Японії Такаші Кураї заявив, що його країна зацікавлена інвестувати в оборонно-промисловий комплекс України. Цю зацікавленість він підтвердив під час зустрічі з заступником керівника Офісу президента Романом Машовцем.

Про це повідомив Офіс президента України.

Машовець проінформував японського посла про те, на якому зараз стані розгляду перебувають законопроекти, спрямовані на реформування підприємств українського ОПК, а також законопроекти, які дозволять іноземні інвестиції в підриємства України.

"Зі свого боку Такаші Кураї підтвердив незмінність підтримки нашої країни в протистоянні агресії Російської Федерації та зацікавленість в інвестуванні в оборонно-промисловий комплекс України", - зазначили в ОП.

За результатами зустрічі, Україна та Японія домовилися підтримувати активний діалог щодо цих питань, а також сприяти подальшому розвитку двостороннього партнерства.

Нагадаємо, наприкінці травня Держстат заявив про те, що українські підприємства повернулися до прибутковості. У Держстаті розповіли, скільки українські підприємства заробили з початку року.

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