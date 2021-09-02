Япония зафиксировала первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "Мю"

По информации Министерства здравоохранения Японии, штаммом "Мю" были инфицированы две авиапассажирки, которые получили положительный результат тестирования на коронавирус при прохождении карантинного контроля в двух аэропортах.

Указано, что заражение было зафиксировано у женщины старше 40 лет, которая в конце июня прибыла в аэропорт Нарита из ОАЭ, также болезнь выявили у женщины старше 50 лет, которая в начале июля прибыла в аэропорт Ханэда из Великобритании.

Указано, что данный вариант коронавируса обладает мутациями, которые потенциально могут снижать иммунитет, полученный в результате вакцинации.