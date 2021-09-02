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Японія зафіксувала перші випадки зараження новим штамом коронавірусу "Мю"

Автор: Марія Кучерявець

У Японії зареєстрували перші два випадки зараження новим штамом коронавірусу "Мю". Вони привезені з-за кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання NHK.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я Японії, штамом "Мю" були інфіковані дві авіапасажирки, які отримали позитивний результат тестування на коронавірус при проходженні карантинного контролю у двох аеропортах.

Вказано, що зараження було зафіксовано у жінки старше 40 років, яка в кінці червня прибула в аеропорт Наріта з ОАЕ, також хворобу виявили у жінки старше 50 років, яка на початку липня прибула в аеропорт Ханеда з Великобританії.

Зазначено, що даний варіант коронавірусу володіє мутаціями, які потенційно можуть знижувати імунітет, отриманий в результаті вакцинації.

Нагадаємо, вперше штам коронавірусу "Мю" був виявлений в Колумбії.

Додамо, моніторинговий список Всесвітньої організації охорони здоров'я включив у свій список штамом коронавірусу "Мю".

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Японія