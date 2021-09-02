Японія зафіксувала перші випадки зараження новим штамом коронавірусу "Мю"

За інформацією Міністерства охорони здоров'я Японії, штамом "Мю" були інфіковані дві авіапасажирки, які отримали позитивний результат тестування на коронавірус при проходженні карантинного контролю у двох аеропортах.

Вказано, що зараження було зафіксовано у жінки старше 40 років, яка в кінці червня прибула в аеропорт Наріта з ОАЕ, також хворобу виявили у жінки старше 50 років, яка на початку липня прибула в аеропорт Ханеда з Великобританії.

Зазначено, що даний варіант коронавірусу володіє мутаціями, які потенційно можуть знижувати імунітет, отриманий в результаті вакцинації.