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Япония выделит Украине дополнительные 100 млн долларов помощи, - Зеленский

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Украина, Понедельник 28 февраля 2022 13:36
Япония выделит Украине дополнительные 100 млн долларов помощи, - Зеленский Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Правительство Японии решило предоставить Украине дополнительные 100 млн долларов помощи. Кроме того, страна поддержала санкции против России, которая вторглась в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.

Зеленский сообщил, что провел переговоры премьер-министром Японии Фумио Кисида.

"Поблагодарил за мощную поддержку Украине в противодействии агрессии. Япония выделяет 100 млн долларов к уже одобренной поддержке в 100 млн долларов. Полностью поддерживает жесткие санкции против РФ. Спасибо за это! Действительно глобальная антивоенная коалиция в действии", - написал президент.

Отметим, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида анонсировал введение против России дополнительных санкций за вторжение в Украину. Ограничения коснутся выдачи виз россиянам, экспорт полупроводников и финансовый сектор.

Напомним, Украина рассчитывает на финансовую поддержку десятка стран для стабильной работы ее экономики и банковской системы. США заявили о планах оказать Украине финансовую поддержку, часть которой будет потрачена на нужды обороны. О готовности выделить финансирование говорили также власти Франции, Германии и других стран ЕС.

Кроме того, Нацбанк и Минфин просят МВФ представить Украине экстренное финансирование для поддержки в условиях военного положения.

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