Японія виділить Україні додаткові 100 млн доларів допомоги, - Зеленський

Уряд Японії вирішив надати Україні додаткові 100 млн доларів допомоги. Крім того, країна підтримала санкції проти Росії, яка вторглася в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Twitter .

Зеленський повідомив, що провів переговори прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда.

"Подякував за потужну підтримку Україні в протидії агресії. Японія виділяє 100 млн доларів до вже схваленої підтримки у 100 млн доларів. Повністю підтримує жорсткі санкції проти РФ. Дякуємо за це! Справді глобальна антивоєнна коаліція в дії", - написав президент.

Відзначимо, раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда анонсував введення проти Росії додаткових санкцій за вторгнення в Україну. Обмеження торкнуться видачі віз росіянам, експорт напівпровідників і фінансовий сектор.

Нагадаємо, Україна розраховує на фінансову підтримку десятка країн для стабільної роботи її економіки і банківської системи. США заявили про плани надати Україні фінансову підтримку, частина якої буде витрачена на потреби оборони. Про готовність виділити фінансування говорили також влада Франції, Німеччини та інших країн ЄС.