Япония выделит 2 млн евро на обеспечение безопасности украинских АЭС

Япония пожертвует 2 миллиона евро МАГАТЭ на его усилия по обеспечению безопасности украинских ядерных объектов, подвергшихся атаке России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

Министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси обнародовал обещание после встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который прибыл в Японию для посещения пострадавшей от цунами атомной станции Фукусима.

"Атаки России на украинские ядерные объекты абсолютно недопустимы. Япония самым решительным образом осуждает эти действия", - сказал Хаяси.

Хаяси отметил, что Япония выделенным грантом в размере 2 млн евро профинансирует отправку экспертов МАГАТЭ в Украину и необходимого оборудования для украинских ядерных объектов.