Японія виділить 2 млн євро на забезпечення безпеки українських АЕС

Японія пожертвує 2 мільйони євро МАГАТЕ на його зусилля щодо забезпечення безпеки українських ядерних об'єктів, що зазнали атаки Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

Міністр закордонних справ Йосімаса Хаясі оприлюднив обіцянку після зустрічі з Генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, який прибув до Японії для відвідування постраждалої від цунамі атомної станції Фукусіма.

"Атаки Росії на українські ядерні об'єкти абсолютно неприпустимі. Японія найрішучішим чином засуджує ці дії", - сказав Хаясі.

Хаясі зазначив, що Японія виділеним грантом у розмірі 2 млн євро профінансує відправку експертів МАГАТЕ в Україну і необхідного обладнання для українських ядерних об'єктів.