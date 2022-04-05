Япония выделила 100 млн долларов для помощи украинским беженцам в Польше

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в ходе рабочего визита в Польшу встретился с украинскими беженцами и анонсировал новый пакет помощи украинцам. Японское правительство выделит 100 млн долларов для решения их гуманитарных проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Также Япония частично пересмотрела свою строгую миграционную политику в отношении беженцев. Ранее страна отказывалась принимать мигрантов, но для небольшой группы украинцев впервые за много лет сделано исключение. Правительство в своем постановлении осторожно назвало их "эвакуированными" и предоставило жилье, право на работу, а также небольшие социальные выплаты.