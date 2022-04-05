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Япония выделила 100 млн долларов для помощи украинским беженцам в Польше

Новина українською →
Вторник 05 апреля 2022 05:26
Япония выделила 100 млн долларов для помощи украинским беженцам в Польше Ёсимаса Хаяси (Фото: japantimes.com)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в ходе рабочего визита в Польшу встретился с украинскими беженцами и анонсировал новый пакет помощи украинцам. Японское правительство выделит 100 млн долларов для решения их гуманитарных проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Также Япония частично пересмотрела свою строгую миграционную политику в отношении беженцев. Ранее страна отказывалась принимать мигрантов, но для небольшой группы украинцев впервые за много лет сделано исключение. Правительство в своем постановлении осторожно назвало их "эвакуированными" и предоставило жилье, право на работу, а также небольшие социальные выплаты.

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