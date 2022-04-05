Японія виділила 100 млн доларів для допомоги українським біженцям у Польщі

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі в ході робочого візиту до Польщі зустрівся з українськими біженцями і анонсував новий пакет допомоги українцям. Японський уряд виділить 100 млн доларів для вирішення їх гуманітарних проблем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Також Японія частково переглянула свою сувору міграційну політику щодо біженців. Раніше країна відмовлялася приймати мігрантів, але для невеликої групи українців вперше за багато років зроблено виняток. Уряд у своїй постанові обережно назвав їх "евакуйованими" і надав житло, право на роботу, а також невеликі соціальні виплати.