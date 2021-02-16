Япония выбросит часть вакцины Pfizer

Генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като Японии заявил, что в стране выбросят часть вакцин от коронавирус компании Pfizer. Это произойдет из-за того, что в Японии не хватает специализированных шприцев.

"Закупить нужное количество этих особых шприцов нелегко, их по всему миру предлагают не так много. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими производителями", - сказал Като.

Отметим, вакцина от коронавирус компания Pfizer поставляет в специальном флаконе, рассчитанном на шесть доз. При этом, чтобы получить шестую дозу, необходим специальный шприц. В Японии же применяются другие шприцы.

Ранее в Японии планировали прививать 72 млн граждан, однако из-за недостатка специальных шприцев вакцину могут получить около 60 млн человек.