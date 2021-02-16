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Япония выбросит часть вакцины Pfizer

Новина українською → Токио, Вторник 16 февраля 2021 13:35
Япония выбросит часть вакцины Pfizer Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като Японии заявил, что в стране выбросят часть вакцин от коронавирус компании Pfizer. Это произойдет из-за того, что в Японии не хватает специализированных шприцев.

Об этом сообщает Reuters.

"Закупить нужное количество этих особых шприцов нелегко, их по всему миру предлагают не так много. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими производителями", - сказал Като.

Отметим, вакцина от коронавирус компания Pfizer поставляет в специальном флаконе, рассчитанном на шесть доз. При этом, чтобы получить шестую дозу, необходим специальный шприц. В Японии же применяются другие шприцы.

Ранее в Японии планировали прививать 72 млн граждан, однако из-за недостатка специальных шприцев вакцину могут получить около 60 млн человек.

Напомним, 14 февраля Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило вакцину от коронавируса компании Pfizer на территории страны.

Кроме того, в Японии завтра начинается массовая вакцинация жителей страны против COVID-19. В первую очередь прививки получат медики, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.

Также РБК-Украина писало, что власти Японии планирует фактически полностью запретить въезд иностранцев в страну из-за обнаруженных в мире новых мутаций коронавируса.

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