Япония выбросит часть вакцины Pfizer
Генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като Японии заявил, что в стране выбросят часть вакцин от коронавирус компании Pfizer. Это произойдет из-за того, что в Японии не хватает специализированных шприцев.
Об этом сообщает Reuters.
"Закупить нужное количество этих особых шприцов нелегко, их по всему миру предлагают не так много. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими производителями", - сказал Като.
Отметим, вакцина от коронавирус компания Pfizer поставляет в специальном флаконе, рассчитанном на шесть доз. При этом, чтобы получить шестую дозу, необходим специальный шприц. В Японии же применяются другие шприцы.
Ранее в Японии планировали прививать 72 млн граждан, однако из-за недостатка специальных шприцев вакцину могут получить около 60 млн человек.
Напомним, 14 февраля Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило вакцину от коронавируса компании Pfizer на территории страны.
Кроме того, в Японии завтра начинается массовая вакцинация жителей страны против COVID-19. В первую очередь прививки получат медики, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.
Также РБК-Украина писало, что власти Японии планирует фактически полностью запретить въезд иностранцев в страну из-за обнаруженных в мире новых мутаций коронавируса.