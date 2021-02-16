Японія викине частину вакцини Pfizer
Генеральний секретар кабінету міністрів Кацунобу Като Японії заявив, що в країні викинуть частину вакцин від коронавірусу компанії Pfizer. Це станеться через те, що в Японії не вистачає спеціалізованих шприців.
Про це повідомляє Reuters.
"Закупити потрібну кількість цих особливих шприців нелегко, їх по всьому світу пропонують не так багато. Зараз ми ведемо переговори з декількома виробниками", - сказав Като.
Зазначимо, вакцину від коронавірусу компанія Pfizer поставляє в спеціальному флаконі, розрахованому на шість доз. При цьому, щоб отримати шосту дозу, необхідний спеціальний шприц. В Японії ж застосовуються інші шприци.
Раніше в Японії планували щепити 72 млн громадян, однак через нестачу спеціальних шприців вакцину можуть отримати близько 60 млн людей.
Нагадаємо, 14 лютого Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії схвалив вакцину від коронавірусу компанії Pfizer на території країни.
Крім того, в Японії завтра починається масова вакцинація жителів країни проти COVID-19. У першу чергу щеплення отримають медики, пенсіонери і люди з хронічними захворюваннями.
Також РБК-Україна писало, що влада Японії планує фактично повністю заборонити в'їзд іноземців у країну через виявлені у світі нові мутації коронавірусу.