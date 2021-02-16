Японія викине частину вакцини Pfizer

Генеральний секретар кабінету міністрів Кацунобу Като Японії заявив, що в країні викинуть частину вакцин від коронавірусу компанії Pfizer. Це станеться через те, що в Японії не вистачає спеціалізованих шприців.

"Закупити потрібну кількість цих особливих шприців нелегко, їх по всьому світу пропонують не так багато. Зараз ми ведемо переговори з декількома виробниками", - сказав Като.

Зазначимо, вакцину від коронавірусу компанія Pfizer поставляє в спеціальному флаконі, розрахованому на шість доз. При цьому, щоб отримати шосту дозу, необхідний спеціальний шприц. В Японії ж застосовуються інші шприци.

Раніше в Японії планували щепити 72 млн громадян, однак через нестачу спеціальних шприців вакцину можуть отримати близько 60 млн людей.