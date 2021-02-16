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Японія викине частину вакцини Pfizer

Новость на русском → Токіо, Вівторок 16 лютого 2021 13:35
Японія викине частину вакцини Pfizer Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Генеральний секретар кабінету міністрів Кацунобу Като Японії заявив, що в країні викинуть частину вакцин від коронавірусу компанії Pfizer. Це станеться через те, що в Японії не вистачає спеціалізованих шприців.

Про це повідомляє Reuters.

"Закупити потрібну кількість цих особливих шприців нелегко, їх по всьому світу пропонують не так багато. Зараз ми ведемо переговори з декількома виробниками", - сказав Като.

Зазначимо, вакцину від коронавірусу компанія Pfizer поставляє в спеціальному флаконі, розрахованому на шість доз. При цьому, щоб отримати шосту дозу, необхідний спеціальний шприц. В Японії ж застосовуються інші шприци.

Раніше в Японії планували щепити 72 млн громадян, однак через нестачу спеціальних шприців вакцину можуть отримати близько 60 млн людей.

Нагадаємо, 14 лютого Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії схвалив вакцину від коронавірусу компанії Pfizer на території країни.

Крім того, в Японії завтра починається масова вакцинація жителів країни проти COVID-19. У першу чергу щеплення отримають медики, пенсіонери і люди з хронічними захворюваннями.

Також РБК-Україна писало, що влада Японії планує фактично повністю заборонити в'їзд іноземців у країну через виявлені у світі нові мутації коронавірусу.

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