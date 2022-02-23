Япония вводит санкции против России за признание "ЛДНР"

Санкции Японии в отношении России предусматривают запрет на экспорт из "ЛДНР". Также они касаются суверенного долга РФ и запрета на выпуск новых российских облигаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK .

Премьер Японии Фумио Кисида призвал Россию вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.

"Мы решили принять следующие санкционные меры. Во-первых, они касаются запрета на выдачу виз представителям двух так называемых "республик", а также заморозки их активов. Во-вторых, мы вводим меры по запрету на экспорт в две "республики" и импорт из них", - сказал он.

По его словам, санкции против РФ также затрагивают суверенный долг РФ и подразумевают запрет на выпуск связанных с ним новых облигаций в Японии.