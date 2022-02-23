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Япония вводит санкции против России за признание "ЛДНР"

Автор: Артур Родивилов

Санкции Японии в отношении России предусматривают запрет на экспорт из "ЛДНР". Также они касаются суверенного долга РФ и запрета на выпуск новых российских облигаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Премьер Японии Фумио Кисида призвал Россию вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.

"Мы решили принять следующие санкционные меры. Во-первых, они касаются запрета на выдачу виз представителям двух так называемых "республик", а также заморозки их активов. Во-вторых, мы вводим меры по запрету на экспорт в две "республики" и импорт из них", - сказал он.

По его словам, санкции против РФ также затрагивают суверенный долг РФ и подразумевают запрет на выпуск связанных с ним новых облигаций в Японии.

Ранее Канада объявила о новых санкциях против России в ответ на признание Россией "ЛДНР" и ввод войск в ОРДЛО. Премьер-министр Джастин Трюдо также заявил, что направляет до 460 дополнительных военнослужащих в Латвию и прилегающие регионы для поддержки НАТО.

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