Канада объявила о санкциях против России в ответ на признание "ЛДНР"
Канада объявила о новых санкциях против России в ответ на признание Россией "ЛДНР" и ввод войск в ОРДЛО. Премьер-министр Джастин Трюдо также заявил, что направляет до 460 дополнительных военнослужащих в Латвию и прилегающие регионы для поддержки НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global News.
Первый раунд экономических санкций запретит канадцам вести все финансовые дела с "ЛДНР"
Санкции также коснутся членов Госдумы РФ, проголосовавших за решение о признании "ЛДНР", а также запретят канадцам участвовать в покупке российского суверенного долга.
"Эти санкции являются важным шагом и нацелены на тех, кто несет ответственность за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Трюдо.
Он добавил, что меры будут действовать до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.
Ранее Канада осудила признание "ЛДНР" президентом России Владимиром Путиным и предупредила о санкциях против России.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о решении ввести санкции против России вечером во вторник. На такой шаг он пошел после решения России признать так называемые "ДНР" и "ЛНР".