Японія вводить санкції проти Росії за визнання "ЛДНР"

Санкції Японії щодо Росії передбачають заборону на експорт з "ЛДНР". Також вони стосуються суверенного боргу РФ і заборони на випуск нових російських облігацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK .

Прем'єр Японії Фуміо Кісіда закликав Росію повернутися до дипломатичного врегулювання ситуації навколо України.

"Ми вирішили вжити наступних санкційних заходів. По-перше, вони стосуються заборони на видачу віз представникам двох так званих "республік", а також заморозки їх активів. По-друге, ми вводимо заходи щодо заборони на експорт у дві "республіки" і імпорт з них", - сказав він.

За його словами, санкції проти РФ також зачіпають суверенний борг РФ і мають на увазі заборону на випуск пов'язаних з ним нових облігацій в Японії.