Японія вводить санкції проти Росії за визнання "ЛДНР"

Санкції Японії щодо Росії передбачають заборону на експорт з "ЛДНР". Також вони стосуються суверенного боргу РФ і заборони на випуск нових російських облігацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.
Прем'єр Японії Фуміо Кісіда закликав Росію повернутися до дипломатичного врегулювання ситуації навколо України.
"Ми вирішили вжити наступних санкційних заходів. По-перше, вони стосуються заборони на видачу віз представникам двох так званих "республік", а також заморозки їх активів. По-друге, ми вводимо заходи щодо заборони на експорт у дві "республіки" і імпорт з них", - сказав він.
За його словами, санкції проти РФ також зачіпають суверенний борг РФ і мають на увазі заборону на випуск пов'язаних з ним нових облігацій в Японії.
Раніше Канада оголосила про нові санкції проти Росії у відповідь на визнання Росією "ЛДНР" і введення військ в ОРДЛО. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо також заявив, що направляє до 460 додаткових військовослужбовців в Латвію і прилеглі регіони для підтримки НАТО.