RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Японія вводить санкції проти Росії за визнання "ЛДНР"

Автор: Артур Родивилов

Санкції Японії щодо Росії передбачають заборону на експорт з "ЛДНР". Також вони стосуються суверенного боргу РФ і заборони на випуск нових російських облігацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Прем'єр Японії Фуміо Кісіда закликав Росію повернутися до дипломатичного врегулювання ситуації навколо України.

"Ми вирішили вжити наступних санкційних заходів. По-перше, вони стосуються заборони на видачу віз представникам двох так званих "республік", а також заморозки їх активів. По-друге, ми вводимо заходи щодо заборони на експорт у дві "республіки" і імпорт з них", - сказав він.

За його словами, санкції проти РФ також зачіпають суверенний борг РФ і мають на увазі заборону на випуск пов'язаних з ним нових облігацій в Японії.

Раніше Канада оголосила про нові санкції проти Росії у відповідь на визнання Росією "ЛДНР" і введення військ в ОРДЛО. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо також заявив, що направляє до 460 додаткових військовослужбовців в Латвію і прилеглі регіони для підтримки НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДНРЯпонія