Япония ввела санкции против России: кто попал в список

Япония ввела санкции против России и Беларуси за вторжение в Украину. В санкционный список попали 57 граждан России и шесть компаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Японии.
В частности, в санкционном списке оказались "глава" ВГА Херсонской области Владимир Сальдо и его "заместитель" Кирилл Стремоусов.
Кроме того, под санкции попали:
Япония также внесла в санкционный список шесть российских компаний: АО "Концерн ПКО «Алмаз-Антей", Фонд стратегической культуры, а также ряд информационных порталов, включая SouthFront и Инфорос.
Токио ввел запрет на экспорт товаров для 65 организаций России и 25 компаний Беларуси. Речь идет о Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) им. Чкалова (филиал компании "Сухой"), НИИ "Градиент", Иркутский авиационный завод и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина (КнООЗ).
Напомним, США расширили санкции против России и запретили импорт золота.
Кроме того, запрет на импорт золота вводит и Япония.
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