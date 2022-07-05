Япония ввела санкции против России: кто попал в список

В частности, в санкционном списке оказались "глава" ВГА Херсонской области Владимир Сальдо и его "заместитель" Кирилл Стремоусов.

Кроме того, под санкции попали:

вице-премьер России Дмитрий Григоренко;

народный артист РФ Сергей Ролдугин и его супруга;

родственники главы совета директоров ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF) и ПАО "Силовые машины" Алексея Мордашова - Марина, Кирилл и Никита Мордашевы;

глава правления АО "Росгеология" Сергей Горьков;

гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) Юрий Слюсарь;

45 российских военнослужащих.

Япония также внесла в санкционный список шесть российских компаний: АО "Концерн ПКО «Алмаз-Антей", Фонд стратегической культуры, а также ряд информационных порталов, включая SouthFront и Инфорос.

Токио ввел запрет на экспорт товаров для 65 организаций России и 25 компаний Беларуси. Речь идет о Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) им. Чкалова (филиал компании "Сухой"), НИИ "Градиент", Иркутский авиационный завод и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина (КнООЗ).