Японія ввела санкції проти Росії: хто потрапив до списку

Японія ввела санкції проти Росії та Білорусі за вторгнення в Україну. У санкційний список потрапили 57 громадян Росії і шість компаній.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів Японії.
Зокрема, в списку санкцій опинилися "глава" ВЦА Херсонської області Володимир Сальдо і його" заступник " Кирило Стремоусов.
Крім того, під санкції потрапили:
Японія також внесла до списку санкцій шість російських компаній: АТ "Концерн ПКО "Алмаз-Антей", Фонд стратегічної культури, а також ряд інформаційних порталів, включаючи SouthFront і Інфорос.
Токіо ввів заборону на експорт товарів для 65 організацій Росії і 25 компаній Білорусі. Йдеться про Новосибірський авіаційний завод (НАЗ) ім. Чкалова (філія компанії "Сухой"), НДІ "Градієнт", Іркутський авіаційний завод і Комсомольський-на-Амурі авіаційний завод ім. Ю. А. Гагаріна (КнООЗ).
Нагадавши, США розширили санкції проти Росії і заборонили імпорт золота.
Крім того, заборону на імпорт золота вводить і Японія.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.