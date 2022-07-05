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Японія ввела санкції проти Росії: хто потрапив до списку

Фото: Японія ввела санкції проти Росії (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Японія ввела санкції проти Росії та Білорусі за вторгнення в Україну. У санкційний список потрапили 57 громадян Росії і шість компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів Японії.

Зокрема, в списку санкцій опинилися "глава" ВЦА Херсонської області Володимир Сальдо і його" заступник " Кирило Стремоусов.

Крім того, під санкції потрапили:

  • віце-прем'єр Росії Дмитро Григоренко;
  • народний артист РФ Сергій Ролдугін і його дружина;
  • родичі голови ради директорів ПАТ "Северсталь" (MOEX: CHMF) і ПАТ "Силові машини" Олексія Мордашова - Марина, Кирило і Микита Мордашеви;
  • голова правління АТ "Росгеологія" Сергій Горьков;
  • гендиректор ПАТ "Об'єднана авіабудівна корпорація" (MOEX: UNAC) Юрій Слюсар;
  • 45 російських військовослужбовців.

Японія також внесла до списку санкцій шість російських компаній: АТ "Концерн ПКО "Алмаз-Антей", Фонд стратегічної культури, а також ряд інформаційних порталів, включаючи SouthFront і Інфорос.

Токіо ввів заборону на експорт товарів для 65 організацій Росії і 25 компаній Білорусі. Йдеться про Новосибірський авіаційний завод (НАЗ) ім. Чкалова (філія компанії "Сухой"), НДІ "Градієнт", Іркутський авіаційний завод і Комсомольський-на-Амурі авіаційний завод ім. Ю. А. Гагаріна (КнООЗ).

Нагадавши, США розширили санкції проти Росії і заборонили імпорт золота.

Крім того, заборону на імпорт золота вводить і Японія.

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