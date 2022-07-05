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Япония ввела санкции против России: кто попал в список

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Токио, Вторник 05 июля 2022 10:14
Япония ввела санкции против России: кто попал в список Фото: Япония ввела санкции против России (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Япония ввела санкции против России и Беларуси за вторжение в Украину. В санкционный список попали 57 граждан России и шесть компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Японии.

В частности, в санкционном списке оказались "глава" ВГА Херсонской области Владимир Сальдо и его "заместитель" Кирилл Стремоусов.

Кроме того, под санкции попали:

  • вице-премьер России Дмитрий Григоренко;
  • народный артист РФ Сергей Ролдугин и его супруга;
  • родственники главы совета директоров ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF) и ПАО "Силовые машины" Алексея Мордашова - Марина, Кирилл и Никита Мордашевы;
  • глава правления АО "Росгеология" Сергей Горьков;
  • гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) Юрий Слюсарь;
  • 45 российских военнослужащих.

Япония также внесла в санкционный список шесть российских компаний: АО "Концерн ПКО «Алмаз-Антей", Фонд стратегической культуры, а также ряд информационных порталов, включая SouthFront и Инфорос.

Токио ввел запрет на экспорт товаров для 65 организаций России и 25 компаний Беларуси. Речь идет о Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) им. Чкалова (филиал компании "Сухой"), НИИ "Градиент", Иркутский авиационный завод и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина (КнООЗ).

Напомним, США расширили санкции против России и запретили импорт золота.

Кроме того, запрет на импорт золота вводит и Япония.

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