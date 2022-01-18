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МИД Японии: на часть Курил распространяется суверенитет Токио

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Токио, Вторник 18 января 2022 07:26
МИД Японии: на часть Курил распространяется суверенитет Токио Фото: в МИД Японии заявили, что на часть Курил распространяется суверенитет Токио (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Есимаса Хаяси, министр иностранных дел Японии, заявил, что стране принадлежат четыре курильских острова. Территории расположены ближе к полуострову Камчатка, которые Россия считает своей территорией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что Токио продолжит упорные переговоры по Курилам с Россией.

"На четыре северных острова (так в Японии называют южные Курилы) распространяется наш суверенитет. Мы намерены продолжать упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса", - сказал он.

Напомним, Япония оспаривает принадлежность Итурупа и еще трех островов Курильской гряды - Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые отошли СССР после Второй мировой войны. Токио настаивает на их возвращении.

Отметим, Токио неоднократно выражал протест из-за учений вооруженных сил России на спорных островах Курильской гряды.

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