МИД Японии: на часть Курил распространяется суверенитет Токио
Есимаса Хаяси, министр иностранных дел Японии, заявил, что стране принадлежат четыре курильских острова. Территории расположены ближе к полуострову Камчатка, которые Россия считает своей территорией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Он отметил, что Токио продолжит упорные переговоры по Курилам с Россией.
"На четыре северных острова (так в Японии называют южные Курилы) распространяется наш суверенитет. Мы намерены продолжать упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса", - сказал он.
Напомним, Япония оспаривает принадлежность Итурупа и еще трех островов Курильской гряды - Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые отошли СССР после Второй мировой войны. Токио настаивает на их возвращении.
Отметим, Токио неоднократно выражал протест из-за учений вооруженных сил России на спорных островах Курильской гряды.