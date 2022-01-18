МИД Японии: на часть Курил распространяется суверенитет Токио

Фото: в МИД Японии заявили, что на часть Курил распространяется суверенитет Токио (pixabay.com)

Есимаса Хаяси, министр иностранных дел Японии, заявил, что стране принадлежат четыре курильских острова. Территории расположены ближе к полуострову Камчатка, которые Россия считает своей территорией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что Токио продолжит упорные переговоры по Курилам с Россией. "На четыре северных острова (так в Японии называют южные Курилы) распространяется наш суверенитет. Мы намерены продолжать упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса", - сказал он.