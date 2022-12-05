ua ru
Пн, 05 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Японія встановила цінову стелю на російську нафту з одним винятком

Новость на русском →
Токіо, Понеділок 05 грудня 2022 08:50
Японія встановила цінову стелю на російську нафту з одним винятком Фото: Японія зробила виняток для російської нафти (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Японія ввела цінову стелю на російську сиру нафту з понеділка, 5 грудня, але сиру нафту, що імпортується із заводу "Сахалін-2", буде виключено з обмежень, йдеться у заяві уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рішення уряду Японії послідувало за угодою країн Великої сімки та Австралії 2 грудня про обмеження ціни на російську сиру нафту на рівні 60 доларів за барель як крок по накладенню санкцій на Москву за війну проти України.

Виняток сирої нафти з далекосхідного російського проекту "Сахалін-2", у якому японські енергетичні оператори володіють частками після виходу з Shell, було прийнято "у світлі енергетичної безпеки Японії", йдеться у заяві уряду.

Про подальші заходи щодо російських нафтопродуктів, які мають розпочатися 5 лютого 2023 року, буде оголошено пізніше, йдеться у повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, з 5 грудня, набуло чинності ембарго на морські поставки російської нафти до країн ЄС. Також починає діяти стеля цін на нафту з РФ на рівні 60 доларів за барель.

Нагадаємо, країни "Великої сімки" та Австралія приєдналися до Європейського Союзу та встановили ліміт цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія Нефть
NEWS
Українська авіація завдала 18 ударів по позиціям росіян, - Генштаб
Українська авіація завдала 18 ударів по позиціям росіян, - Генштаб
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії