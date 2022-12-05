ua ru
Пн, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Япония установила ценовой потолок на российскую нефть с одним исключением

Новина українською →
Токио, Понедельник 05 декабря 2022 08:50
Япония установила ценовой потолок на российскую нефть с одним исключением Фото: Япония сделала исключение для российской нефти (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Япония ввела ценовой потолок на российскую сырую нефть с понедельника, 5 декабря, но сырая нефть, импортируемая с завода "Сахалин-2", будет исключена из ограничений, говорится в заявлении правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Решение правительства Японии последовало за соглашением стран Большой семерки и Австралии 2 декабря об ограничении цены на российскую сырую нефть на уровне 60 долларов за баррель в качестве шага по наложению санкций на Москву за войну против Украины.

Исключение сырой нефти из дальневосточного российского проекта "Сахалин-2", в котором японские энергетические операторы владеют долями после выхода из Shell, было принято "в свете энергетической безопасности Японии", говорится в заявлении правительства.

О дальнейших мерах в отношении российских нефтепродуктов, которые должны начаться 5 февраля 2023 года, будет объявлено позднее, говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, с 5 декабря, вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны ЕС. Также начинает действовать потолок цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель.

Напомним, страны "Большой семерки" и Австралия присоединились к Европейскому Союзу и установили лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония Нафта
NEWS
Украинская авиация нанесла 18 ударов по позициям россиян, - Генштаб
Украинская авиация нанесла 18 ударов по позициям россиян, - Генштаб
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии