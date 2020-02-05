Япония впервые примет участие в военных учениях See Breeze в Украине

Силы самообороны Японии впервые примут участие в военных учениях See Breeze 2020, которые в этом году состоятся в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Как сообщается, в среду, 5 февраля, состоялась встреча министра обороны Украины Андрея Загороднюка с генеральным директором одного из департаментов командования Сухопутных войск Сил самообороны Японии Джиро Хироэ.

В ходе встречи стороны договорились об участии японских Сил самообороны в военных учениях See Breeze 2020 в этом году. В оборонном ведомстве подчеркнули, что участие Японии в учениях станет важным фактором для военного сотрудничества между странами.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины внес в Верховную раду законопроект о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных военных учениях. Проект закона был зарегистрирован в парламенте 4 февраля.

Также РБК-Украина писало, что в октябре 2019 года в Черном море прошли военные учения при участии Украины, США и Румынии. Целью учений было усовершенствование мастерства и морской выучки и обмена опытом между кораблями государств-членов НАТО и стран-партнеров.