В Черном море прошли военные учения при участии Украины, США и Румынии

Фото: военные учения в Черном море (скриншот из видео)

Целью учений был обмен опытом между кораблями государств-членов НАТО и стран-партнеров

В акватории Черного моря ракетный катер "Прилуки" Военно-Морских Украины, американский ракетный эсминец "Портер" и румынский корвет "Контр-адмирал Хорию Мачеллариу" провели совместные военные учения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС ВС Украины.

Как сообщается, целью тренировок является совершенствования мастерства, морской выучки и обмена опытом между кораблями государств-членов НАТО и стран-партнеров.

"Основное внимание уделялось совершенствованию навыков и действий экипажей кораблей при выполнении задач в составе интернациональной группы. В ходе совместной тренировки экипажи кораблей выполнили задачи по тактическому маневрированию, лидированию, спасению человека, оказавшегося за бортом, действий по противовоздушной обороне, а также тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что это уже третий с начала 2019 года визит боевого корабля ВМС США в Украину.

Напомним, США передали Украине два патрульных катера класса Island. Считается, что новые патрульные катера существенно усилят позиции Военно-морских сил Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в октябре подразделениях зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины начались итоговые тактические учения с боевой стрельбой.