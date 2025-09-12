Японія вперше виявила найбільший і найсучасніший авіаносець Китаю

У четвер Сили самооборони Японії виявили у Східно-Китайському морі найбільший і найсучасніший авіаносець Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як заявляється, це був перший випадок, коли авіаносець "Фуцзянь" помітила Японія. Судно перебувало приблизно за 200 км на північний захід від спірної групи островів Сенкаку в Японії та Дяоюйдао в Китаї.
В Об'єднаному штабі японських ЗС розповіли, що їхній літак Р-3С виявив три судна і зібрав інформацію.
"Третій авіаносець Китаю "Фуцзянь" є ключовою частиною амбіцій голови Сі Цзіньпіна зі створення збройних сил "світового класу" до 2049 року", - пише Bloomberg.
Видання уточнює, що водотоннажність судна становить понад 80 тисяч тонн. Корабель спустили у воду в червні 2022 року, а перші ходові випробування відбулися за два роки, у травні 2024-го.
Також наголошується, що перед введенням в експлуатацію судно має пройти експлуатаційні випробування двигунів і систем озброєння.
Як пише Bloomberg, військові Китаю стають дедалі активнішими в регіоні, що викликає тривогу в Японії, хоча Токіо прагне зберегти економічні зв'язки зі своїм сусідом і найбільшим торговим партнером.
Раніше в червні Японія заявила, що вперше спостерігала одночасне перебування двох китайських авіаносців, "Шаньдун" і "Ляонін". Це було поблизу японських островів у тихому океані.
Крім того, у серпні 2024 року китайський військовий літак вторгся в повітряний простір Японії, що стало безпрецедентним кроком.
При цьому, економічні зв'язки між країнами, судячи з усього, трохи потеплішали після того, як на початку 2025 року Китай відновив імпорт морепродуктів з Японії.
Водночас військова напруженість, що зберігається, була підкреслена військовим парадом, який відбувся минулого тижня в Пекіні на честь 80-ї річниці поразки Японії у Другій світовій війні.
Нагадаємо, що на параді Китай представив свою новітню зброю і техніку. Зокрема, КНР показала ядерні ракети, винищувачі, дрони, системи ППО, танки та багато іншого. Детальніше про те, що було представлено - читайте в матеріалі РБК-Україна.