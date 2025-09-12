Японія вперше виявила найбільший і найсучасніший авіаносець Китаю

Як заявляється, це був перший випадок, коли авіаносець "Фуцзянь" помітила Японія. Судно перебувало приблизно за 200 км на північний захід від спірної групи островів Сенкаку в Японії та Дяоюйдао в Китаї.

В Об'єднаному штабі японських ЗС розповіли, що їхній літак Р-3С виявив три судна і зібрав інформацію.

"Третій авіаносець Китаю "Фуцзянь" є ключовою частиною амбіцій голови Сі Цзіньпіна зі створення збройних сил "світового класу" до 2049 року", - пише Bloomberg.

Видання уточнює, що водотоннажність судна становить понад 80 тисяч тонн. Корабель спустили у воду в червні 2022 року, а перші ходові випробування відбулися за два роки, у травні 2024-го.

Також наголошується, що перед введенням в експлуатацію судно має пройти експлуатаційні випробування двигунів і систем озброєння.

Як пише Bloomberg, військові Китаю стають дедалі активнішими в регіоні, що викликає тривогу в Японії, хоча Токіо прагне зберегти економічні зв'язки зі своїм сусідом і найбільшим торговим партнером.

Раніше в червні Японія заявила, що вперше спостерігала одночасне перебування двох китайських авіаносців, "Шаньдун" і "Ляонін". Це було поблизу японських островів у тихому океані.

Крім того, у серпні 2024 року китайський військовий літак вторгся в повітряний простір Японії, що стало безпрецедентним кроком.

При цьому, економічні зв'язки між країнами, судячи з усього, трохи потеплішали після того, як на початку 2025 року Китай відновив імпорт морепродуктів з Японії.

Водночас військова напруженість, що зберігається, була підкреслена військовим парадом, який відбувся минулого тижня в Пекіні на честь 80-ї річниці поразки Японії у Другій світовій війні.